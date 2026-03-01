Irán confirma muerte de Khamenei: líder supremo es declarado mártir

Teherán, Irán — En un comunicado oficial transmitido por la televisión estatal iraní y reproducido en directo por Al Jazeera English, el gobierno de la República Islámica confirmó la muerte de Alí Khamenei, su líder supremo, y lo proclamó “mártir de la Revolución Islámica”, en un momento de máxima tensión en el Medio Oriente.

La declaración, emitida por un canal oficial del Estado iraní y vista por audiencias internacionales, sostiene que Khamenei fue víctima de los recientes ataques militares, aunque no especifica detalles sobre el lugar o la manera exacta en que falleció. El comunicado también lo describe como un guía espiritual cuya vida estuvo dedicada a la defensa de los principios de la revolución de 1979 y a la soberanía nacional iraní.

Según lo difundido, el gobierno considera su fallecimiento como un acontecimiento histórico que fortalecerá la unidad nacional y reafirmará la resistencia ante lo que Irán caracteriza como agresiones extranjeras. En el mismo mensaje, altos mandos religiosos y militares rindieron homenaje a Khamenei, destacando su papel en decisiones estratégicas a lo largo de décadas de políticas internas y relaciones exteriores.

La transmisión también marca la primera vez que un pronunciamiento de este tipo es oficializado por las autoridades iraníes desde que estallaron los ataques liderados por fuerzas extranjeras, que según reportes internacionales incluyeron operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel. Ese contexto bélico ha generado una profunda incertidumbre regional y global.

El comunicado subraya que, aunque Khamenei ha sido elevado a la condición de mártir, la República Islámica continuará su estructura de liderazgo conforme a sus principios religiosos y constitucionales, sin dar detalles públicos sobre su sucesor inmediato.

La noticia ha provocado reacciones mixtas en Irán, desde manifestaciones de duelo en varias ciudades hasta discursos de líderes religiosos llamando a la perseverancia y a la unión de toda la nación.

Organismos internacionales y gobiernos regionales aún no han emitido declaraciones completas sobre este comunicado oficial, aunque se anticipan posicionamientos en las próximas horas ante la gravedad de los hechos y sus implicaciones globales.