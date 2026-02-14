sábado, febrero 14, 2026
Aperturan 5 nuevos Puntos Naranja en Saucillo

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) instaló cinco nuevos Puntos Naranja en el municipio de Saucillo, para brindar espacios seguros y apoyo inmediato a mujeres en situación de riesgo.

Las nuevas sedes están ubicadas en la Presidencia Municipal, Protección Civil y en los seccionales de Naica y Las Varas.

Estos espacios operan como resguardos temporales para quienes enfrenten acoso callejero, violencia comunitaria o cualquier otra amenaza a su integridad.

Durante su formalización, el alcalde Rodolfo Gardea Palma, y la titular del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna, destacaron la importancia de fortalecer una red de protección para que las mujeres puedan desplazarse de manera más libre y segura.

La implementación de estos “Puntos Naranja” es parte de una estrategia coordinada entre instituciones para avanzar hacia un estado más seguro para todas las chihuahuenses.

