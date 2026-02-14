Dos trabajadores murieron y siete más resultaron lesionados tras la explosión de una línea de gas natural registrada la tarde de ayer viernes en la Estación Ojo Laguna, ubicado cerca del kilómetro 100 de la carretera a Ciudad Juárez, esto cuando realizaban labores de reparación en un ducto.

El estallido ocurrió en instalaciones del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), ubicadas en una brecha cercana al kilómetro 92 —referido también como cercano al kilómetro 100— de la carretera Chihuahua–Juárez.

De acuerdo con la información oficial, nueve trabajadores se encontraban realizando trabajos en tuberías cuando, presuntamente por acumulación de gas, se registró la explosión. Tras el siniestro, dos empleados fueron reportados como desaparecidos; horas más tarde se confirmó que los restos localizados en la zona correspondían a ellos.

En una primera evaluación se informó que uno de los trabajadores presentó lesiones directas por la explosión, mientras que los demás sufrieron heridas derivadas de la onda expansiva. Los lesionados recibieron atención médica y algunos fueron trasladados a un hospital de la capital.

El reporte inicial al número de emergencias alertaba sobre un presunto enfrentamiento, lo que generó una rápida movilización de corporaciones de seguridad; sin embargo, al arribar al lugar se confirmó que se trataba de una explosión en el ducto de gas natural.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como corporaciones municipales.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que brindó apoyo a través de la Policía Rural, Policía Montada, el Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Operaciones Aéreas, que desplegó el helicóptero Halcón 1 para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate.

Las acciones en el sitio permitieron neutralizar el fuego mediante el cierre de válvulas en la tubería afectada. Posteriormente se confirmó que la fuga fue controlada, no se registró incendio activo y se descartó que el hecho estuviera relacionado con algún atentado.

El Gobierno Municipal señaló que serán las autoridades competentes quienes emitan el parte oficial definitivo, mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del incidente.