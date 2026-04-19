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Aprovechan vecinos de la colonia El Safari presencia de cajas de cobro móviles para realizar pagos

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Vecinos de la colonia El Safari aprovechan la Cruzada Móvil de Tesorería Municipal este sábado, donde decenas de contribuyentes acuden a realizar pagos de Predial e infracciones viales sin la necesidad de trasladarse a oficinas.

La unidad móvil se encuentra en la primaria Huemac Caudillo Tolteca, ubicada en la calle Lucha y Esfuerzo 850, donde personal de Tesorería brinda atención directa en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, informó que los asistentes acceden a descuentos en recargos de rezago del Impuesto Predial, además de esquemas de pago diferido y reducciones en multas viales.

Explicó que este tipo de estrategias busca acercar los servicios municipales a sectores donde la población enfrenta limitaciones de tiempo o distancia, especialmente quienes laboran entre semana o tienen dificultades de movilidad.

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Indicó que el programa continuará en operación en otros sectores, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales entre la población.

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