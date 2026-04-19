Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de la calle Montes Himalaya de la colonia La Cuesta II, en donde ocho personas fueron detenidas en flagrancia por delitos contra la salud.

El mandato judicial, se ejecutó con la colaboración del Ejército Mexicano y como resultado fueron detenidos:

Mario Alberto D. R., de 45 años de edad.

Manuel Vicente L. R., de 40 años de edad.

Juan Manuel C. V., de 21 años de edad.

Oscar Arturo P. V., de 34 años de edad.

Edgar Samuel C. R., de 35 años de edad.

José Luis M. R., de 49 años de edad.

Flor Berenice G. V., de 31 años de edad.

Luna Aylin R. R., de 20 años de edad.

A quienes les aseguraron un envoltorio de plástico transparente, que en su interior contiene un polvo blanco y fino con características de la cocaína, con un peso total de 16 gramos.

Así como dos envoltorios de plástico transparente, que contiene una sustancia blanca y granulada, con características propias de la metanfetamina conocida como cristal, con un peso de 38 gramos.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que se encargará de continuar con las indagatorias.