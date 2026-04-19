La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) participó en el El Paso Science Festival, un encuentro binacional que reúne a instituciones académicas y científicas con el propósito de acercar el conocimiento a la sociedad a través de experiencias interactivas.

“Este es un evento binacional en el que llevamos la tercera edición y tiene como objetivo promover la cultura STEM. También participan instituciones de Ciudad Juárez, como la UTCJ, el Tecnológico de Monterrey, donde a través de diferentes módulos que tienen que ver con la robótica, las ciencias de la vida, con los procesos de ingeniería, física, química y matemáticas, se diseñan varias experiencias interactivas”, comentó el Dr. Jesús Sáenz, jefe del Departamento de Física y Matemáticas en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ y miembro del comité organizador.

La cultura STEM es una forma de entender y promover el aprendizaje y la innovación integrando cuatro áreas clave:

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology, Engineering, Mathematics), fomentando la experimentación y la resolución de problemas reales.

Como parte de la representación universitaria, participó un grupo encabezado por la Dra. Vianey Torres, del IIT, integrado por mujeres científicas que buscan acercar a niñas, niños y jóvenes a temas como el cuidado del agua, el medio ambiente y el uso de energías limpias mediante actividades didácticas.

Asimismo, el Dr. Aldo Izaguirre, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del IIT, presentó la actividad “La magia de los minerales”, en colaboración con la Sociedad Geo Científica del Desierto Chihuahuense, donde los asistentes pudieron conocer más sobre la composición y propiedades de estos elementos.

Por su parte, la Dra. Karen Castrejón, del Programa de Ingeniería Física, encabezó una propuesta de divulgación científica que une el arte con la ciencia. Acompañada por bailarines del Ballet Clásico de la UACJ, presentó una puesta en escena que narra la historia del universo, desde el Big Bang hasta la formación de galaxias, integrando conceptos científicos en una experiencia escénica.

“Es una presentación que está basada en una redacción que yo escribí y la coreografía es de parte de la doctora Belinda Sánchez”, explicó el Dr. Sáenz.

En el área de Materiales, la Dra. Claudia Rodríguez y la Dra. Diana María Carrillo, de los posgrados en Ciencias de los Materiales, junto con estudiantes del Grupo de Mujeres en STEM del IIT, desarrollaron la actividad “El zombi en el laboratorio”, una dinámica en la que los participantes deben resolver una serie de pistas a través de cuatro estaciones de descubrimiento científico.