Buscando fortalecer la seguridad de la comunidad estudiantil a través de la tecnología y operaciones, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Policía Municipal.

Se contempla la videovigilancia gracias al enlace de 76 cámaras pertenecientes a la UACH enlazadas a PECUU, monitoreo, prevención y atención de incidentes tanto en las instalaciones universitarias como en sus alrededores.

La firma del convenio fue encabezada por el comisario Julio César Salas González y el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, quien destacó que esta colaboración forma parte del compromiso de ambas instituciones por trabajar en equipo y fortalecer la seguridad, gracias a la apertura y apoyo del alcalde Marco Bonilla.

Las cámaras que podrán ser visualizadas desde el Centro de Monitoreo de PECUU incluyen las ubicadas en Campus I, Campus II, las facultades de Medicina y Zootecnia, así como en Quinta Gameros, lo que ampliará la capacidad de vigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, la cual cuenta actualmente con más de 1,600 cámaras de ciber vigilancia.