martes, marzo 10, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Fortalecen Policía Municipal y UACH seguridad tecnológica; firman convenio
PortadaTendencia

Fortalecen Policía Municipal y UACH seguridad tecnológica; firman convenio

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Buscando fortalecer la seguridad de la comunidad estudiantil a través de la tecnología y operaciones, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Policía Municipal.

Se contempla la videovigilancia gracias al enlace de 76 cámaras pertenecientes a la UACH enlazadas a PECUU, monitoreo, prevención y atención de incidentes tanto en las instalaciones universitarias como en sus alrededores.

La firma del convenio fue encabezada por el comisario Julio César Salas González y el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, quien destacó que esta colaboración forma parte del compromiso de ambas instituciones por trabajar en equipo y fortalecer la seguridad, gracias a la apertura y apoyo del alcalde Marco Bonilla.

Las cámaras que podrán ser visualizadas desde el Centro de Monitoreo de PECUU incluyen las ubicadas en Campus I, Campus II, las facultades de Medicina y Zootecnia, así como en Quinta Gameros, lo que ampliará la capacidad de vigilancia de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, la cual cuenta actualmente con más de 1,600 cámaras de ciber vigilancia.

banner
You Might Also Like

You may also like

Revela Anabel Hernández a los sucesores de “El Mencho” y sus oscuros...

Reconoce la UACH a egresados con Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia...

Ponen en marcha colecta nacional 2026 de la Cruz Roja Mexicana

Expone mujer policía de investigación su trabajo ante alumnas del CECyT 14

Presentaciones musicales, poesía y prevención con “Alcemos la voz Cantando” en IADA

Busca Hernán Bermúdez Requena frenar una posible extradición a EU