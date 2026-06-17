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Arrestan a presunto distribuidor de drogas en Torres del PRI; traía 20 envoltorios con cocaína

by EditorJRZ
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Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quien se identificó como Edgar Iván J. A., por delitos contra la salud.

La detención del masculino de 18 años de edad, fue en el cruce de la calle B y 6ta de la colonia Torres del PRI en Ciudad Juárez, en donde, al realizarle una revisión se encontró entre sus pertenencias 20 envoltorios de plástico en color azul, que contienen un polvo blanco y fino con las características de la cocaína, con un peso total de 14 gramos.

El detenido, junto con la droga asegurada, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo, autoridad que integrará la carpeta de investigación y formulará imputación en su contra.

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