A fin de fortalecer las habilidades del alumnado de Educación Primaria, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), inició en Ciudad Juárez la primera jornada de formación sobre los Campamentos de Aprendizajes MIA (Medición Independiente de Aprendizajes).

El programa dota al magisterio de herramientas pedagógicas para que estudiantes de tercero a sexto grado de primaria consoliden conocimientos esenciales en las áreas de literacidad (lectura y escritura) y numeracidad (matemáticas).

Este esquema se desarrollará durante tres días y tiene sede en las Oficinas Administrativas del Gobierno del Estado “José María Morelos y Pavón” (Pueblito Mexicano), con la participación activa de figuras educativas de los subsistemas estatal y federalizado.

Jossuki Antonio Galeana Gallardo, oficial de Educación de Unicef en México y responsable de aprendizajes básicos a nivel federal, detalló que esta primera etapa consiste en la formación de formadores.

En total, se preparará a 18 especialistas en Ciudad Juárez y 17 en la capital del estado, quienes posteriormente compartirán la metodología con las y los maestros frente a grupo.

“MIA es una metodología de recuperación de aprendizajes básicos de lectura, escritura y matemáticas”, dijo Galeana Gallardo.

Agregó que la meta para el ciclo escolar 2026-2027 es atender a mil docentes y beneficiar a 20 mil niñas y niños en la entidad; específicamente en Ciudad Juárez, se brindará formación a 600 maestros para alcanzar un impacto en 12 mil estudiantes.

De acuerdo con el calendario, la fase masiva de formación para el personal docente se proyecta para septiembre, mientras que la implementación de la metodología en las aulas se realizará de octubre a diciembre del presente año en escuelas primarias federales, estatales e indígenas.

El representante de Unicef destacó la relevancia social y académica de esta alianza estratégica: “La lectura, la escritura y las matemáticas brindan las bases para el desarrollo integral de las niñas y niños, además de abrirles mayores oportunidades en el futuro”, concluyó.