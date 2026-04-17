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Asegura alcalde que se reforzarán revisiones a unidades de transporte público y de personal

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En el marco de la entrega de equipamiento hídrico para el parque El Chamizal, donado por los establecimientos de verificación vehicular, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que se reforzarán las revisiones a unidades de transporte público y transporte de personal que generen contaminación en la ciudad.

Explicó que estas acciones estarán enfocadas principalmente en aquellos automotores donde la emisión de contaminantes sea evidente, con el objetivo de poner orden sin generar molestias permanentes a la ciudadanía.

Señaló que las revisiones forman parte de un trabajo que ya se venía realizando, pero ahora se cuenta con herramientas más modernas para hacerlo de manera más eficiente.

Indicó que en caso de detectar unidades que estén contaminando, se buscará que los propietarios corrijan la situación, ya sea mediante reparaciones o ajustes mecánicos.

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En el caso del engomado ecológico, precisó que su exigencia se aplicará únicamente cuando exista una infracción, evitando operativos constantes.

Respecto a cuestionamientos sobre si estas acciones ya se realizaban anteriormente, Pérez Cuéllar reiteró que sí, aunque ahora se fortalecerán con mejores mecanismos de supervisión.

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