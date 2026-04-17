La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) celebró el décimo aniversario del Centro Cultural de las Fronteras (CCF).

El evento se pactó este viernes 17 de abril, en punto de las 10:00 horas, en el vestíbulo principal de este emblemático recinto, ubicado en la zona Pronaf.

El encuentro tuvo como propósito reconocer la importancia histórica, artística y social del CCF como un pilar activo de transformación en la comunidad, así como destacar el trabajo del personal universitario que ha fortalecido su oferta cultural y el papel del público asistente en su consolidación como espacio de encuentro.

Desde que el inmueble fue cedido en comodato a la UACJ el 27 de septiembre de 2012, la institución —a través de la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica— ha mantenido un compromiso constante con la promoción y socialización de actividades culturales, artísticas y científicas.

Tras un proceso de rehabilitación de cuatro años, el CCF abrió sus puertas en 2016 con una oferta integral que hoy lo posiciona como uno de los principales referentes culturales de la región.

La historia del recinto está profundamente ligada al desarrollo moderno de Ciudad Juárez.

Durante su mensaje inaugural, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, comentó: “La celebración de los primeros diez años de vida en el Centro Cultural de las Fronteras es un triunfo de la sociedad juarense en general que en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hemos demostrado que cuando se trabaja coordinadamente y de la mano es posible un cambio en nuestro entorno urbano. El Centro Cultural de las Fronteras es un vivo ejemplo de la resiliencia social que tiene Ciudad Juárez como epicentro de este cambio radical que ha experimentado esta zona en los últimos años”.

Porque lo que hoy se disfruta se ve aquí, agregó, ha sido producto de un largo proceso, no solo en cuanto a la inversión monetaria que se ha realizado a lo largo de los años, sino por el anhelo de que Juárez cuente con espacios culturales a la altura de lo que significa esta frontera.

“¿Y por qué decimos que el Centro Cultural de las Fronteras es un ejemplo de la resiliencia de Juárez? Porque con este espacio juntos, sociedad, gobiernos y universidad, hemos demostrado que la transformación urbana es posible cuando hay un proyecto, una idea firme, se conjugan las voluntades para llevar a cabo estos anhelos de cambio”.

Originalmente concebido como un Centro Artesanal dentro del Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), el edificio fue diseñado como un símbolo de modernidad y proyección cultural de México hacia el mundo. Sin embargo, tras un periodo de abandono, la UACJ asumió el reto de rescatar este espacio, no solo como una obra de infraestructura, sino como un acto de responsabilidad social para devolver a la comunidad un patrimonio que le pertenece.

Como parte de la conmemoración, se llevó a cabo una charla inaugural a cargo de José Gordon, escritor y divulgador de la ciencia, quien reflexionó sobre la relevancia de los centros culturales como espacios capaces de detonar procesos de transformación social.

El evento también marcó la inauguración de dos contenidos de vanguardia en la Sala Inmersiva, desarrollados por José Gordon y Luis Cabrera, dentro del programa Colisionador de Ideas. Este proyecto fue posible gracias a la colaboración entre la UACJ y Fondo Unido – United Way Chihuahua, a través del Patronato Amigos del Museo Hacia una Nueva Identidad, A.C.

La celebración incluyó un momento de convivencia amenizado con pastel y ambigú elaborado por el personal del Café Universitario UACJ, acompañado por la música del Mariachi “Canto a mi Tierra”.

El Centro Cultural de las Fronteras forma parte de la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez, consolidándose como un espacio clave para la difusión cultural en la región.

A la ceremonia asistieron diversas autoridades universitarias y culturales, entre ellas la licenciada Araceli Hidalgo Lara, jefa de función del CCF; el maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica; la maestra Sonya Santos Garza, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart); y el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ.

También estuvieron presentes el maestro José Gordon, el maestro Luis Cabrera, la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; el doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, además de la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académcia y el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general, quienes atestiguaron una década de historia que confirma al CCF como un espacio donde la cultura no solo se exhibe, sino que se transforma en vínculo social.