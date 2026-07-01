La Dirección de Protección Civil informó que llevan un avance del 95% en la extinción del incendio registrado desde el lunes pasado en el área de Los Kilómetros, luego de más de 48 horas de trabajo ininterrumpido por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, explicó que el siniestro inició alrededor de las 10:30 de la mañana del lunes y fue clasificado como un incendio generalizado debido a sus dimensiones, la cantidad de material involucrado y la extensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Señaló que la primera unidad de Bomberos que arribó al sitio solicitó apoyo inmediato, por lo que se activó un protocolo especial para atender incendios de gran magnitud.

Inicialmente se movilizaron seis unidades y dos cisternas; posteriormente permanecieron tres trabajando de manera permanente en la zona afectada.

El funcionario destacó que a pesar de la magnitud de la emergencia, el resto de la ciudad no quedó desprotegido, ya que el Departamento de Bomberos continuó atendiendo el resto de los servicios, sumando 27 incidentes el lunes y cerca de 30 el martes.

Explicó que el 5% que falta para dar por extinguido el siniestro, corresponde a la etapa más compleja de los trabajos, ya que es necesario remover grandes montículos de material quemado que aún conservan combustión en su interior, por lo que será indispensable el uso de maquinaria especializada una vez que existan las condiciones de seguridad necesarias.

Indicó que la prioridad es eliminar todos los puntos calientes para evitar una posible reactivación del incendio, proteger al personal operativo, disminuir riesgos para los predios colindantes y reducir cualquier afectación al medio ambiente.

Informó que este jueves se tendrá una reunión con el secretario del Ayuntamiento para definir acciones que fortalezcan las estrategias municipales de reordenamiento urbano y prevención de riesgos.

Al respecto, el director general de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, informó que actualmente la calidad del aire en Ciudad Juárez se encuentra dentro de los parámetros normales, gracias a las condiciones meteorológicas que favorecieron la dispersión de las partículas suspendidas generadas durante el incendio.

Explicó que el incremento en la concentración de partículas era esperado durante el siniestro, especialmente en las zonas cercanas; sin embargo, los fuertes vientos registrados permitieron limpiar la atmósfera y mejorar las condiciones ambientales.

Indicó que la estación de monitoreo más cercana al lugar del incendio registró un índice PM10 de 79, considerado dentro de los parámetros normales, mientras que en la zona norte de la ciudad el registro fue de 21.

Dijo que el Gobierno Municipal mantiene un monitoreo permanente de la calidad del aire las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante el portal oficial del Municipio, donde la ciudadanía puede consultar en tiempo real los niveles de contaminación.

Aunque algunas personas pudieron presentar irritación en ojos o garganta durante la emergencia, no se alcanzaron niveles que justificaran la declaratoria de contingencia ambiental, ni la recomendación generalizada del uso de cubrebocas, añadió.

En tanto, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que las labores de limpieza en el predio afectado comenzarán una vez que Protección Civil determine que existen condiciones seguras para el ingreso del personal.

Explicó que el Gobierno Municipal trabajará de manera coordinada con la empresa propietaria para habilitar un espacio específico dentro del relleno sanitario destinado a la disposición segura de los residuos, evitando riesgos para la población y el medio ambiente.

Añadió que por instrucciones del Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se fortalecerá la coordinación con autoridades estatales para dar seguimiento al manejo de los residuos y compartir información que permita mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias.

Destacó que la normatividad vigente establece las competencias de cada nivel de Gobierno en materia de residuos y señaló que la información sobre los planes de manejo de grandes generadores podría integrarse a una base de datos compartida entre autoridades fronterizas para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Sobre el tema, la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, anunció que el Gobierno Municipal reforzará los operativos de reordenamiento urbano mediante una estrategia que permitirá agilizar revisiones, optimizar recursos y fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias.

Indicó que en estos operativos participan Protección Civil, Limpia, Servicios Públicos, Regulación Comercial, Ecología y Desarrollo Urbano, las cuales revisan de manera conjunta predios, establecimientos y expedientes administrativos para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, agradeció el respaldo de la ciudadanía, asociaciones civiles y empresas que durante la emergencia proporcionaron agua, alimentos, maquinaria e insumos como apoyo y muestra de solidaridad al personal operativo.

También reconoció el compromiso y profesionalismo del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyo trabajo continuo permitió controlar el incendio y evitar mayores afectaciones a la población y al entorno.