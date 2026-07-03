La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que una vez que termine el Mundial de fútbol propondrá un debate para regular las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial en México.

La mandataria aseguró que no se trata de una intención de censura, sino de derecho a la información y es necesario establecer límites y responsabilidades:

“Pasando el Mundial ya lo estamos preparando, contactando a varias personas para entrar aquí en la mañanera y también fuera de la mañanera a esta discusión que es muy importante, que en México entre a este proceso de regulación de una u otra manera de las redes sociales y de la inteligencia artificial, sin caer en la censura”.

Asimismo, mencionó la necesidad de hacer pública la identidad de las empresas que son dueñas de redes sociales y las herramientas más populares de IA:

“Otro punto, el control de las plataformas, ¿quién lo tiene?, ¿cuántas personas son dueñas de plataformas, de redes sociales? y ¿cómo se concentra ese poder?“.

En términos de política, nada es casualidad y la advertencia de Claudia Sheinbaum sobre una posible regulación de redes sociales tiene lugar en medio de la revelación de datos sobre su popularidad entre los sectores jóvenes de México.

Según datos de Enkoll, la presidenta de México tiene 44% de desaprobación entre los jóvenes. Al respecto, la presidenta reconoció que no es tan aceptada entre ese sector de la población y culpó a las redes sociales y a la enseñanza de la historia moderna en las escuelas de México.

La presidenta condenó que las redes sociales y los nuevos formatos cortos en plataformas de video tienen que ver con el desinterés de los jóvenes en el pasado reciente de México. Asimismo, señaló que los jóvenes de hoy no tienen nociones de la etapa neoliberal, que no conocieron sobre el fraude 2006 y no saben sobre todo el proceso social y político que llevó a su partido, Morena, a la presidencia de la república en 2018.