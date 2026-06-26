La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevó a cabo una nueva edición del programa “Cerca de ti” en el Parque Central, donde se ofrecieron descuentos y convenios a la ciudadanía para ponerse al corriente con su cuenta.

El evento se realizó en la concha acústica del Parque Central, ubicado entre Avenida Tecnológico y Calle Don Pedro Meneses Hoyos, donde se instaló un módulo de atención múltiple para brindar descuentos y convenios a la comunidad.

Sumado a las acciones dentro del programa “Cerca de ti”, se iniciaron trabajados de atención a vialidades por parte del departamento de Bacheo para beneficiar a las y los habitantes de sectores aledaños al punto de encuentro.

Luz Gómez, encargada de los Centros de Atención Múltiple de la JMAS, detalló que, es la sexta edición del programa “Cerca de ti”, donde se atiende la instrucción de la Gobernadora Maru Campos de mantener una cercanía con las y los juarenses, ofreciendo beneficios para los usuarios puedan regularizar sus cuentas.

“Estamos cerca del usuario ofreciendo descuentos del 100 por ciento en recargos y del 20 al 90 por ciento en rezagos, dependiendo la situación de cada usuario”, señaló.

Explicó que, este programa busca mantener una cercanía con la comunidad, acercando los diferentes beneficios de la JMAS como descuentos y convenios hasta las colonias, para beneficiar a la ciudadanía con la regularización de sus cuentas y disminuir la cartera vencida.

Asimismo, se contó con actividades por parte del departamento de Cultura del Agua, dirigidas a niñas y niños para la concientización sobre el cuidado y uso responsable del agua potable. Se instaló un módulo de vacunación, expedición de constancias de antecedentes penales y Actas de nacimiento.

“No solo contamos con módulos de “Cerca de Ti”, también participan más dependencias de Gobierno del Estado, como Registro civil, Fiscalía, Medichihuahua y el departamento de cultura del agua con actividades para las niñas y niños” añadió.

Asimismo, informó que, el programa “Cerca de ti” se realiza de manera mensual, por lo que la siguiente edición está programada para el mes de Julio.

Por su parte, Julián Gallegos, habitante de la colonia Parajes del Sur y beneficiario, agradeció a la JMAS por el descuento otorgado en su adeudo, el cual representa un apoyo económico para su familia.

“Accedí al descuento y mi deuda paso de 40 mil pesos a 13 mil pesos, gracias a la Junta de Agua y Saneamiento por cumplir con los descuentos que ofrecen”, expresó.

Karina Alfonso, de la colonia Talamás Camandari, comentó que, se enteró de la jornada de servicios de la JMAS a través de redes sociales, por lo que, no dudo en acercarse para acceder a los descuentos y poder regularizar su cuenta.

“Es un beneficio para quienes debemos un poco más. Me otorgaron el 70 por ciento de descuento en mi adeudo y de 49 mil pesos que debía bajo a 15 mil”, expresó.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de mantener cercanía con las y los usuarios, así como brindar beneficios que les permitan regularizar sus cuentas y mejorar su calidad de vida.