Técnica 38 denuncia irregularidades en final deportiva escolar en Chihuahua

Las jugadoras de la Secundaria Técnica 38 participaron este jueves en la final estatal realizada en la ciudad de Chihuahua, donde, pese a obtener el subcampeonato, la delegación expresó su inconformidad por presuntas anomalías en la competencia.

De acuerdo con la institución, el equipo viajó con únicamente ocho integrantes, cumpliendo con el reglamento que exige que cada conjunto esté integrado exclusivamente por alumnas de la misma escuela. Sin embargo, señalaron que su rival habría alineado a jugadoras provenientes de distintos planteles, lo que —afirman— contradice los lineamientos de una categoría diseñada para ser estrictamente escolar.

La escuela informó que, tras presentar una protesta formal, la respuesta de la organización no se centró en revisar la elegibilidad del otro equipo, sino en advertir una contra-protesta relacionada con el número de participantes de la Técnica 38. Para la institución, esta reacción representó una falta de rigor y de compromiso con el espíritu deportivo.

“Enseñamos a nuestras alumnas que las reglas se respetan y que la victoria carece de valor si no se obtiene con honestidad”, señaló la dirección del plantel, al destacar que sus jugadoras compitieron en desventaja pero manteniendo la ética y el juego limpio.

Aun con el resultado adverso, la Secundaria Técnica 38 reconoció el esfuerzo de sus ocho deportistas, a quienes calificó como “guerreras” que defendieron con dignidad los valores del Fair Play. “Ustedes jugaron limpio; otros solo jugaron para ganar”, expresaron en su mensaje.

La escuela reiteró su llamado a que las competencias estudiantiles se conduzcan con transparencia y apegadas a los reglamentos, a fin de garantizar condiciones justas para todas las participantes.