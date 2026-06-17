Más de mil aspirantes presentaron el Examen Diagnóstico (EXAD-I), en lo que es la primera etapa de admisión del ciclo escolar 2026–2027, para cursar alguna de las licenciaturas presenciales de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech).

La prueba se efectuó en las Unidades Académicas de Camargo, Chihuahua, Creel, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes y Parral.

Se aplicaron las versiones A y B del EXAD-I, integradas por 100 reactivos de opción múltiple, mediante los cuales se evalúan las competencias y habilidades desarrolladas durante la educación media superior en las áreas de ciencias sociales, ciencias experimentales, humanidades, matemáticas y comunicación.

Para este proceso de admisión, la Upnech ofertó sus programas presenciales de Licenciatura en Pedagogía, Licenciatura en Intervención Educativa, Licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario y la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena.

En el caso de la Unidad Virtual, las y los aspirantes continúan con el curso propedéutico, mediante el cual fortalecen las habilidades necesarias para el manejo de la plataforma educativa con la que se desarrollan los programas en línea.

En cuanto a los procesos de ingreso a los programas de posgrado, actualmente se desarrollan conforme a los mecanismos establecidos por cada Unidad Académica.

Los resultados del proceso de admisión serán publicados el próximo viernes 26 de junio, a través del sitio web oficial y las redes sociales institucionales de la Upnech, para que las y los aspirantes aceptados continúen con su proceso de inscripción en el mes de agosto.

La rectora de la institución, Graciela Aída Velo Amparán, reconoció el compromiso y profesionalismo del personal directivo, docente, administrativo y de apoyo que participó en la organización y aplicación del examen.

Añadió que este proceso fortalece el compromiso institucional con una educación superior de calidad y con la formación de las futuras generaciones de profesionales de la educación.