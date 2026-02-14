En esta ocasión, los Puntos Limpios a Tu Colonia fueron colocados en la avenida Oasis Revolución, del fraccionamiento Oasis Revolución; así como en las calles Biznaga y Tasajillo, del fraccionamiento Oriente XIX Roma, y uno más en las calles Puerto Lisboa y Puerto Boston de la colonia Tierra Nueva II.

“Invitamos a todos los juarenses a que aprovechen esta infraestructura que es colocada y que tiene como único objetivo facilitar la correcta disposición de los tiliches, sobre todo aquellos de gran volumen”, señaló Gibran Solís, director de Limpia.

Explicó que entre los desechos que más se reciben se encuentran colchones, llantas y muebles en mal estado, por lo que el programa busca acercar los contenedores a las colonias para que el proceso sea práctico y completamente gratuito.

Asimismo, informó que la Dirección de Ecología tendrá habilitado un Punto Limpio Fijo en sus instalaciones, en horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.