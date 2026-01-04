La Dirección General de Servicios Públicos Municipales realizó trabajos de atención y mantenimiento en distintos tramos de la avenida Tecnológico, así como en el parque lineal Mar Azul, como parte de las acciones complementarias a las obras entregadas por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



El titular de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez, informó que las labores se llevaron a cabo tanto en el parque Mar Azul como en siete tramos de la avenida Tecnológico, con la participación de diversas direcciones operativas.



Detalló que en el parque Mar Azul, la Dirección de Parques y Jardines realizó poda formativa, limpieza general y retiro de residuos. En tanto, la Dirección de Alumbrado Público instaló 14 luminarias tipo Led, pintó siete arbotantes y brindó mantenimiento a otras 40 luminarias.



Por su parte, la Dirección de Limpia retiró 450 llantas, siete toneladas de basura, cuatro toneladas de tierra de arrastre, siete toneladas de tiliches y 10 pendones.



En lo que respecta a la avenida Tecnológico, se efectuaron trabajos de poda formativa en el camellón central, así como labores de limpieza general. Además, se instalaron 41 luminarias con tecnología Led y se retiraron 85 llantas, 42 toneladas de hierba y basura, 24 toneladas de tierra de arrastre, dos toneladas de tiliches y cinco pendones.



Tapia Martínez destacó que la Dirección General de Servicios Públicos Municipales continuará trabajando de manera permanente para mejorar los espacios públicos y elevar la calidad de vida de los juarenses.