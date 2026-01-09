Inicio » Menos refrescos por el mismo dinero: así inicia 2026 para los consumidores
Menos refrescos por el mismo dinero: así inicia 2026 para los consumidores

by Eduardo Huízar
El inicio de 2026 trajo consigo un fuerte aumento en el precio de los refrescos en tiendas de conveniencia, situación que ha sido percibida de inmediato por los clientes habituales.

Leticia Mena relató que el año pasado podía comprar hasta cinco bebidas con 100 pesos, pero ahora apenas logra adquirir tres, debido al encarecimiento de cada producto.

Aunque reconoció que las tiendas de conveniencia siguen siendo una opción más económica frente a algunas tiendas de abarrotes, aseguró que el aumento es evidente y afecta el consumo diario.

De acuerdo con su experiencia, el precio de cada refresco subió entre ocho y 15 pesos, lo que obliga a los compradores a limitar sus gastos o buscar alternativas más económicas.

Este ajuste en los precios refleja el encarecimiento de productos de consumo frecuente y la presión que enfrentan los hogares al inicio del año.

