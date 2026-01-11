El gobierno federal anunció un aumento en los montos de dinero en efectivo que se entregarán a la población por la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego, como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

La medida busca fortalecer las acciones de desarme y reducción de riesgos asociados a la presencia de armas en los hogares y espacios comunitarios.

El ajuste fue incluido en un anteproyecto enviado por la Secretaría de Gobernación (Segob) a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y contempla un nuevo tabulador con pagos más altos que los vigentes el año pasado.

De acuerdo con el documento, por una ametralladora en funcionamiento se entregarán 33 mil 650 pesos, lo que representa un incremento de 7 mil 200 pesos frente a los 26 mil 450 pesos otorgados en 2025.

En el caso de fusiles semiautomáticos y automáticos, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16 y Barret .50, el pago será de 32 mil 960 pesos, mientras que el año anterior el monto era de 25 mil pesos.

Otros pagos establecidos para 2026 incluyen:

Morteros: 14 mil 55 pesos (en 2025 se pagaban 11 mil 815).

Lanzamisiles: 7 mil 500 pesos.

Bazucas: 6 mil 250 pesos.

Granadas: 4 mil 405 pesos.

También se contempla el canje de otros artefactos:

Armas fantasma de cualquier calibre: 1,220 pesos.

Armas para salva y diábolos: 995 pesos.

Cartuchos de dinamita: 395 pesos.

El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz fue iniciado en enero del año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su propósito es reducir los índices de violencia, inseguridad y accidentes en los domicilios, mediante el retiro voluntario de armas de circulación civil.

La participación es libre, voluntaria y sin consecuencias jurídicas, lo que significa que las personas que acudan a los módulos no serán investigadas ni sancionadas por la entrega del armamento.

La Secretaría de Gobernación será la encargada de organizar las jornadas del programa. Se enfatiza que la identidad y los datos personales de quienes participen estarán protegidos, conforme a la normativa vigente.

El documento señala que los módulos de canje se difundirán mediante volanteo en municipios y demarcaciones, indicando ubicación y horarios, con el fin de convocar a la población y transmitir un mensaje contra la violencia.

Como parte de las actividades complementarias, la Subsecretaría de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos promoverá el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos, dirigido a niñas, niños y adolescentes. Esta acción busca reforzar mensajes de convivencia y prevención desde edades tempranas.

Durante las jornadas, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será responsable de custodiar, revisar y destruir las armas entregadas, siguiendo sus protocolos de seguridad para proteger a las personas asistentes.

De manera excepcional, la Sedena podrá conservar piezas con valor histórico, cultural, científico o artístico para su acervo museístico. El resto del armamento será destruido de forma inmediata.

El anteproyecto establece que ningún servidor público puede solicitar beneficios adicionales y que cualquier irregularidad deberá denunciarse ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

ElImparcial