Hallan en un congelador el cuerpo de joven desaparecida en Brasil

Un hallazgo perturbador sacudió a la comunidad de Vitória da Conquista, en el estado de Bahía, luego de que el cuerpo de una mujer reportada como desaparecida fuera encontrado dentro de un congelador en la casa de su novio.

La víctima fue identificada como Manuela Vieira Matos Silva, de 23 años, quien estaba siendo buscada por las autoridades y su familia desde hacía varios días, tras reportarse su desaparición. El cuerpo fue localizado el domingo por la tarde por la actual pareja del principal sospechoso, quien había acudido a la vivienda después de que él dejara de responder mensajes y llamadas.

Al ingresar al domicilio, la mujer notó diversos elementos fuera de lugar y, al revisar la casa, abrió el congelador, donde encontró el cuerpo de Manuela. De inmediato alertó a la policía, que acudió al sitio y aseguró la escena.

El principal sospechoso, identificado como Lucas Santos Lima, fue detenido por las autoridades. De acuerdo con medios locales, habría confesado el crimen durante las primeras diligencias. Las autoridades continúan investigando para aclarar las circunstancias del caso y precisar las responsabilidades legales.

Los investigadores buscan determinar el vínculo entre la víctima y el detenido, así como el posible móvil del crimen. Personal forense analiza la escena y se espera que los resultados oficiales sobre la causa de la muerte se den a conocer en los próximos días.