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Llama Subsecretaría de Transporte a reportar incidentes con el servicio vía Whatsapp

by EditorJRZ
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La Subsecretaría de Transporte, invita a la ciudadanía a realizar sus reportes relacionados con el servicio de transporte público a través de mensaje de WhatsApp.

Las y los usuarios podrán enviar sus mensajes al número 614-379-0561, en los cuales deben incluir la ruta y número económico de la unidad, una descripción breve y clara de la incidencia, así como la fecha y hora del evento, a fin de recibir atención más eficiente y puntual.

El horario de atención es de 6:00 a 22:00 horas y se recomienda adjuntar material visual que contribuya a la atención del reporte.

Con medidas como esta, la Subsecretaría de Transporte trabaja para mejorar la calidad del servicio de transporte público y fortalecer los mecanismos de supervisión, en beneficio de la ciudadanía.

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