La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su titular, Gilberto Loya Chávez, presentó ante los medios de comunicación los resultados más relevantes en materia de seguridad durante los 58 meses de la presente administración, en comparación con el mismo periodo de la administración anterior.

Durante su participación, Gilberto Loya señaló que en el mes de junio, 51 de los 67 municipios del estado no registraron homicidios, es decir, el 76% del territorio estatal no presentó una sola víctima por este delito. Asimismo, informó que actualmente se registran 2,027 homicidios menos en todo el estado; en el periodo previo se contabilizaron 11,595 víctimas, mientras que ahora se han registrado 9,568, lo que representa una reducción del 17%. Sin embargo, Gilberto Loya destacó que aún queda mucho por hacer y que continuarán los esfuerzos para seguir obteniendo resultados.

A nivel municipal, se dieron a conocer las regiones con mayor impacto en esta reducción. El municipio de Bocoyna registró la mayor disminución en la incidencia, con un 69% menos casos. Asimismo, el municipio de Madera registra un 56% menos casos de homicidio, mientras que Ciudad Juárez reportó un 19% menos, Parral un 34% menos y Guerrero un 48% menos casos.

En el caso de Chihuahua y Cuauhtémoc, registraron un 7% y 10% menos casos, respectivamente. En conjunto, estas cifras reflejan el trabajo impulsado desde la SSPE, que ha brindado resultados en materia de seguridad, mismos que son cuantificables actualmente y que permiten regresar, poco a poco, la calma a la ciudadanía.

En otro orden de ideas, Gilberto Loya destacó una reducción también en diversos delitos que van a la baja gradualmente. Por ejemplo, el robo a casa habitación disminuyó un 34% a nivel estatal, mientras que el robo con violencia se redujo un 44%. Además, el robo de vehículo disminuyó 30% y el robo a negocio bajó un 22%.

Finalmente, se destacó que el delito de narcomenudeo presenta hoy más de 16,700 carpetas de investigación menos, es decir, este delito disminuyó un 47% respecto a la anterior gestión.

Gilberto Loya subrayó que durante esta administración, la Policía del Estado ha asegurado 5.7 millones de dosis de fentanilo. Además, 4.6 millones de plantas de marihuana y 88,700 plantas de amapola han sido destruidas, sumado al aseguramiento de 6.1 toneladas de droga.

En este lapso también fueron detenidos 18,662 generadores de violencia, se aseguraron 4,746 vehículos y se incautaron un total de 1,752 armas de fuego con más de 204,160 cartuchos útiles.

Estas acciones son el reflejo de los trabajos permanentes en el estado por parte de la SSPE, que opera bajo la Estrategia de Seguridad Pública Centinela, impulsada por Gilberto Loya Chávez. Los resultados, mes con mes, confirman el compromiso para recuperar la tranquilidad de las familias chihuahuenses mediante inteligencia, coordinación y presencia efectiva en el territorio.