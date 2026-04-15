La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) realizó el curso de capacitación “La Inclusión es tarea de todas y todos: taller de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 3.0”, como parte de sus acciones de profesionalización docente.

La actividad reunió a más de 100 maestras y maestros de Educación Preescolar de la Región Centro, con el propósito de fortalecer sus competencias pedagógicas y promover prácticas inclusivas, equitativas y diversificadas que favorezcan el aprendizaje y la participación del alumnado.

La directora de Educación Básica, Minerva Arisbe Segovia Bustamante, destacó la importancia de impulsar prácticas que fortalezcan el trabajo en el aula y contribuyan al desarrollo integral de la comunidad escolar.

“Una gran escuela no solamente se construye con muros, sino con maestras y maestros que deciden aprender todos los días para transformar vidas”, expresó la funcionaria, al reiterar el compromiso de la dependencia con una educación inclusiva y de calidad.

Por su parte, la jefa del Departamento del nivel Preescolar, Ana Yadira Muñoz Martínez, señaló que la jornada de trabajo permitirá enriquecer la práctica docente para atender con sensibilidad y preparación la diversidad en las aulas.

Durante la capacitación, especialistas de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) 7013 coordinaron mesas de trabajo en las que se aplicaron estrategias y metodologías orientadas a mejorar los procesos de enseñanza.