La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo hizo un llamado respetuoso al diálogo institucional, a la protección del libre tránsito y a la continuidad de la actividad económica ante las afectaciones generadas por bloqueos, plantones y movilizaciones vinculadas con la CNTE en distintas entidades del país.

La Confederación reconoció el derecho a la libre manifestación y a la expresión social; sin embargo, señaló que las interrupciones prolongadas en zonas comerciales, vialidades estratégicas, centros históricos, accesos logísticos e instalaciones públicas tienen efectos directos en miles de unidades económicas, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con estimaciones técnicas elaboradas con base en reportes disponibles al 4 de junio, las afectaciones económicas en la Ciudad de México y los principales estados afectados -Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán- podrían ubicarse entre 200 y 260 millones de pesos diarios al considerar pérdidas directas por cierres, costos logísticos, menor actividad turística, retrasos en transporte de mercancías y disminución de productividad laboral, que representan 0.24 puntos base del PIB de 2025 en los último 4 días.

En la Ciudad de México, el impacto se concentra principalmente en el corredor del Centro Histórico y el Zócalo, donde se estima una afectación diaria de entre 70 y 100 millones de pesos, con alrededor de 4,000 a 4,500 establecimientos involucrados

“El problema no es la manifestación; el reto es evitar que las afectaciones económicas recaigan sobre familias, trabajadores y negocios formales que dependen de abrir todos los días”, señaló la Confederación.

CONCANACO SERVYTUR México reiteró su disposición a mantener comunicación con las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, así como con las Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo del país, para documentar afectaciones, acompañar a los sectores productivos y contribuir a soluciones institucionales.

La Confederación llamó a privilegiar el diálogo, garantizar rutas de movilidad, proteger el abasto, evitar daños a establecimientos y asegurar que la atención a las demandas sociales ocurra sin poner en riesgo la actividad económica local ni las fuentes de empleo.

Finalmente, CONCANACO SERVYTUR México reiteró que México requiere soluciones con responsabilidad pública, sensibilidad social y certeza económica, especialmente en un momento clave para el comercio, los servicios y el turismo del país. Por lo que manifestó su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades en los esfuerzos que llevan a cabo para lograr una solución efectiva y responsable al conflicto y demandas del magisterio.