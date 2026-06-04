La Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informa que, durante sesión extraordinaria del Consejo de Administración, fue designado el maestro Alberto Paredes Arroyo como encargado de despacho de la dependencia, tras el sensible fallecimiento de su director ejecutivo, Marco Licón Barraza.

La designación fue aprobada por unanimidad de votos por los integrantes del Consejo de Administración, con el propósito de garantizar la continuidad operativa, administrativa y legal del organismo mientras se lleva a cabo el proceso para el nombramiento de quien ocupará la titularidad de la JMAS.

Durante la sesión, los consejeros guardaron un minuto de silencio en memoria de Marco Licón Barraza y expresaron su reconocimiento por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el servicio público.

El presidente del Consejo de Administración de la JMAS, Rogelio Ramos, destacó el legado que deja Marco Licón al frente de la institución.

“Marco fue una persona de puertas abiertas, cercana a la ciudadanía, que siempre escuchó y atendió las necesidades de las familias juarenses. Su calidad humana y vocación de servicio representan un gran valor para esta institución. Nuestro mayor respeto y admiración para su memoria; ahora corresponde dar continuidad al legado que deja en la Junta”, expresó.

Asimismo, explicó que la designación de un encargado de despacho resulta necesaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas de la dependencia.

“La Junta no puede detener sus operaciones. Es indispensable dar continuidad a los procesos legales, administrativos y financieros, así como garantizar el funcionamiento diario de la institución. Por ello se nombra a un encargado de despacho que permita mantener la operación de la JMAS hasta que se designe al nuevo titular de la dependencia”, señaló Rogelio Ramos.

La JMAS Juárez reitera su compromiso de continuar trabajando en beneficio de las familias juarenses, garantizando la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la comunidad.