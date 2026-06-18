Como parte de las acciones permanentes para la localización de personas con reporte de ausencia y/o desaparición, la Fiscalía de Distrito Zona Sur llevó a cabo un operativo interinstitucional de búsqueda en el municipio de Santa Bárbara.

Acción que estuvo encaminada a fortalecer las investigaciones relacionadas con diversos casos registrados en la región, mediante recorridos de rastreo realizados de forma pedestre y a bordo de vehículos en diversas brechas y sectores aledaños a la mina Los Clarines.

La intervención estuvo coordinada por Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, así como integrantes del Colectivo Diez de Octubre.

Durante la jornada de búsqueda se inspeccionaron diversos puntos considerados de interés para las investigaciones, sin que se registraran hallazgos relevantes.

No obstante, la Fiscalía General del Estado mantiene de manera permanente las labores de investigación y búsqueda de personas desaparecidas, mediante acciones coordinadas con instituciones y colectivos de familiares, a fin de dar seguimiento puntual a cada caso y avanzar en el esclarecimiento de los mismos.