Buscan en Puerto Palomas a masculino desaparecido en Ciudad Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, implementaron un operativo de rastreo en Puerto Palomas de Villa, derivado del seguimiento a una carpeta de investigación de un masculino con reporte de ausencia, visto por última vez en Ciudad Juárez.

Las acciones se realizaron para dar con el paradero o indicios, acerca de Kevin Alberto Díaz Merendón, de 18 años de edad, visto por última vez el día 29 de julio del presente año.

La búsqueda se inició de las 06:30 horas de ayer, efectuando un rastreo pedestre en aproximadamente un kilómetro cuadrado de terreno, contando con la participación de cuatro unidades con 12 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y otra Unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La Sub Coordinación Regional de la Zona Noroeste, a cargo de los trabajos de búsqueda, informó que se realizaron recorridos pedestres, en varios puntos del lugar en mención, sin resultados sobresalientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado, continuará con los trabajos de búsqueda, para lo cual, solicita la colaboración ciudadana que cuente con información relevante y útil para localizar a personas ausentes o desaparecidas, se comuniquen al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.