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Ofrece SSPM charla preventiva y fortalecimiento de la autoestima en el CAM México 68

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Como parte de las acciones permanentes orientadas al desarrollo integral, la proximidad ciudadana y la reconstrucción del tejido social, el área de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal organizó una sesión informativa y preventiva enfocada en el fortalecimiento de la autoestima, dirigida a la comunidad del Centro de Atención Múltiple (CAM) México 68.

Las actividades dieron inicio en las instalaciones ubicadas sobre el cruce de las calles Manganeso y 2 de Abril, en la colonia México 68, en donde los agentes municipales fueron recibidos por la encargada del plantel, Margarita Córdova.

Durante la jornada, el personal de la corporación abordó temas clave orientados a proporcionar herramientas emocionales y formativas, destacando los siguientes objetivos:

Desarrollo personal: Promover el reconocimiento del valor propio, la confianza y la toma de decisiones asertivas para prevenir conductas de riesgo.

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Proximidad comunitaria: Fomentar espacios de diálogo abierto y confianza entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad pública desde una perspectiva formativa.

Cultura de paz: Impulsar la convivencia armónica e inclusiva dentro de los entornos educativos y familiares.

La intervención concluyó satisfactoriamente reafirmando el compromiso de la Policía Municipal de continuar trabajando de manera cercana con las instituciones educativas para la protección y el bienestar de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

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