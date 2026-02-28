Israel lanza ataque contra Irán y crece el riesgo de guerra regional

La tensión en Medio Oriente se intensificó luego de que Israel lanzara un ataque militar contra Irán, en una operación que, según reportes internacionales, contó con coordinación estratégica de Estados Unidos. La ofensiva ha elevado la preocupación global ante la posibilidad de un conflicto de mayores proporciones en la región.

De acuerdo con los primeros informes, explosiones fueron registradas en Teherán y en otras zonas estratégicas del país persa. Autoridades israelíes señalaron que la acción tuvo un carácter “preventivo”, argumentando amenazas vinculadas al desarrollo militar y al programa nuclear iraní.

Por su parte, el gobierno iraní calificó el ataque como una agresión directa a su soberanía y advirtió que responderá sin restricciones. En las horas posteriores al bombardeo, se reportaron lanzamientos de misiles hacia objetivos vinculados a intereses israelíes y aliados en la región, aunque los daños y víctimas no han sido confirmados oficialmente.

Funcionarios estadounidenses reconocieron su respaldo logístico y de inteligencia en la operación, defendiendo la acción como una medida destinada a contener riesgos mayores. Sin embargo, la participación de Washington ha generado críticas y llamados urgentes a la diplomacia por parte de diversos actores internacionales.

Entre las reacciones globales, Rusia condenó el ataque y pidió una reunión de emergencia en foros multilaterales, mientras que otras naciones expresaron preocupación por el impacto que la escalada podría tener en la estabilidad energética y financiera mundial.

Analistas advierten que este episodio podría marcar un punto de inflexión en el equilibrio de poder en Medio Oriente. El intercambio de amenazas y acciones militares incrementa el riesgo de un conflicto abierto, en una región que ya enfrenta múltiples focos de tensión.

La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, mientras crece la incertidumbre sobre los próximos movimientos de ambas naciones y el posible involucramiento de más actores en el conflicto.