CDMX presenta recorrido inmersivo que celebra la obra de Leonora Carrington

La Ciudad de México se prepara para recibir una propuesta artística que invita al público a sumergirse en el universo creativo de la pintora y escultora surrealista Leonora Carrington. Se trata de la experiencia inmersiva Leonora Carrington: Laberinto, una exhibición que busca trasladar a los asistentes al interior del imaginario de una de las artistas más influyentes del siglo XX.

La muestra, que tiene como escenario el Centro de las Artes Inmersivas en la colonia Juárez, permitirá recorrer un espacio donde esculturas monumentales, efectos sensoriales y ambientes cuidadosamente diseñados generan una conexión íntima con las piezas presentes. Las obras que conforman este laberinto no se limitan a ser observadas desde la distancia: la intención es que los visitantes experimenten la obra desde múltiples sentidos, involucrando luz, sonido, aromas y texturas.

El inicio de la exposición está programado para el 15 de abril de 2026, y se extenderá por varios meses, ofreciendo al público capitalino y a los visitantes una oportunidad única de explorar la obra de Carrington desde una perspectiva distinta a la de las muestras tradicionales.

Leonora Carrington, nacida en Inglaterra en 1917 y radicada en México desde mediados del siglo XX, es reconocida como una de las figuras más destacadas del surrealismo. Su trabajo ha trascendido fronteras por su uso de símbolos, mitos y figuras fantásticas que desafían las categorías convencionales del arte.

La experiencia Laberinto forma parte del conjunto de propuestas culturales que se han programado en distintos espacios de la capital para ofrecer alternativas artísticas a residentes y turistas durante los próximos meses. Aunque todavía está por confirmarse si la entrada será gratuita o de pago, la exhibición promete convertirse en un punto de encuentro entre arte, sensorialidad y narrativa visual.