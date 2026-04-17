El Fiscal General del Estado César Jáuregui Moreno, acompañó a la Gobernadora Maru Campos, en la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, a cargo de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy.

“Estamos acá, en la Ciudad de México, acompañando a la Gobernadora del Estado. Venimos a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia que hará la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy”, informó a través de un video, el Fiscal César Jáuregui.

Detalló que, en este Plan, se dan los principales trazos de la relación que quiere la Fiscalía General de la República entablar con las Fiscalías estatales, para trabajar de una manera más coordinada y dar mejores resultados en la procuración de justicia.

“Por eso, resulta muy importante estar por acá, para conocerlo de primera mano y empezar de inmediato a dar mejores resultados en la procuración de justicia”, señaló.