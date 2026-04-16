Como parte del fortalecimiento de la infraestructura deportiva y del bienestar integral de la comunidad universitaria, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) inauguró una cancha de fútbol rápido en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Extensión Cuauhtémoc (FACIATEC).

Este espacio fue realizado mediante el programa de presupuesto participativo impulsado por el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc, en coordinación con la UACH y con la participación activa de la comunidad de FACIATEC en la gestión y postulación del proyecto.

Durante la inauguración, el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UACH destacó que este proyecto representa un ejemplo de una iniciativa impulsada por la propia comunidad universitaria que se concreta mediante un esquema de colaboración entre sociedad y gobierno.

Asimismo, señaló que la apertura de este espacio tiene como objetivo promover la actividad física, la sana convivencia y el desarrollo integral de quienes forman parte de la institución, al tiempo que fortalece la cultura deportiva dentro del campus.

Por su parte, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Beto Pérez Mendoza, expresó su satisfacción por la obra realizada en beneficio de la UACH y destacó el trabajo del comité municipal encabezado por el ingeniero Carlos Martínez, así como la participación de la secretaria municipal, Lourdes Pérez de Anda, y de Gabriela Lara Meraz.

Añadió que el programa de presupuesto participativo del municipio de Cuauhtémoc ha permitido impulsar proyectos que inciden directamente en la calidad de vida de la población, como la mejora de espacios educativos y deportivos, en conjunto con instituciones como la UACH.

La nueva cancha cuenta con pasto sintético, sistema de iluminación y delimitación perimetral, lo que permitirá su uso en distintas actividades deportivas, recreativas y académicas, beneficiando directamente a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Para concluir con el acto protocolario, los alumnos de esta unidad académica Rafael Loya y Sebastián Limas realizaron la patada inicial en la nueva cancha. Este nuevo espacio busca favorecer la integración, el bienestar físico y emocional, así como el desarrollo de actividades que contribuyan a la formación integral del estudiantado.