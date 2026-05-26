Un vapeador o cigarro encendido dentro de un campus universitario podría convertirse en una imagen del pasado para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Y es que, la institución emprendió un proyecto que busca transformar todos sus espacios académicos y administrativos en entornos completamente libres de humo de tabaco y emisiones contaminantes, una meta que contempla alcanzar el próximo 31 de mayo de 2027 —fecha en que se conmemora el Día Mundial sin Tabaco— y que impactará de manera directa a más de 60 mil integrantes de la comunidad universitaria entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Se trata de una estrategia que comenzó en septiembre de 2025 y que avanza gradualmente por cada uno de los campus, institutos y dependencias universitarias. Hasta ahora, ocho espacios ya obtuvieron su certificación: Campus Ciudad Universitaria, Dirección General de Servicios Académicos, Servicios Médicos Universitarios, la Óptica Universitaria, el Gimnasio Universitario, la oficina sindical, la guardería sindical y el Centro Cultural de las Fronteras.

Para el Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar, titular de la Dirección Médica de la UACJ, la iniciativa representa uno de los proyectos de salud institucional más ambiciosos impulsados en la universidad.

«Aunque esta disposición existe desde hace años, ponerla en marcha en una institución con la amplitud y estructura de la UACJ representaba un desafío considerable. La diversidad de campus, sedes y espacios universitarios hacía que el proceso requiriera una estrategia integral y un esfuerzo coordinado. Aun así, decidimos asumir ese reto y convertirlo en una meta institucional».

Asimismo, el proyecto universitario no se limitó a replicar los lineamientos federales.

La UACJ tomó el Manual de Identidad Gráfica para Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones, regulado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como punto de partida, pero decidió reforzarlo y adaptarlo con estrategias propias orientadas a atender las causas del tabaquismo y no únicamente sus efectos.

«Partimos del protocolo federal, pero desarrollamos una versión enriquecida y más integral. Incorporamos herramientas adicionales que permiten atender mejor a las personas fumadoras y ofrecerles alternativas reales de apoyo».

Entre los cambios implementados destacan evaluaciones psicológicas para identificar si el consumo está relacionado con ansiedad o dependencia, así como programas deportivos y acompañamiento emocional. En casos donde exista una adicción diagnosticada, los usuarios, si así lo desean, podrán canalizarse a servicios especializados de salud mental y atención médica.

El Dr. Camargo explicó que la universidad incluso ha detectado momentos específicos en que aumenta el consumo.

«Hemos observado que durante temporadas de exámenes el tabaquismo suele incrementarse. Queremos intervenir desde ahí: invitar a las personas a realizar actividad física o acercarlas a otras opciones de apoyo que les permitan manejar el estrés de una manera distinta».

La estrategia universitaria también contempla campañas de concientización, cursos, señalización, brigadas de vigilancia y mecanismos para reportar incumplimientos.

Pero más allá de restricciones o sanciones, el mensaje central busca proteger la salud colectiva.

«No es una campaña contra quienes fuman. Es una iniciativa para proteger a quienes no lo hacen y construir espacios más saludables para toda la comunidad universitaria».

Sensibilizar y prevenir: la entrega oficial de los certificados «Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones»

Diana de la Cruz

En el acto protocolario oficial, que se llevó a cabo el 26 de mayo de 2026 en el Centro Cultural de las Fronteras, la comunidad reiteró la importancia de conmemorar el Día Mundial sin Tabaco. Durante el evento se entregó la certificación «Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones» a diversas dependencias de gobierno, empresas y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La relevancia de esta certificación radica en tres acciones elementales impulsadas por la Organización mundial de la Salud (OMS) bajo el lema “Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la Nicotina y al tabaco”, durante este 2026: Sensibilizar sobre las estrategias constante evolución de la industria del tabaco, abogar por medidas regulatorias en materia de publicidad y etiquetado y prevenir la adicción y reducir la demanda.

En representación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez dirigió un discurso a la comunidad.

“Es un día especial para la universidad. Desde hace algunos meses se hablaba de la posibilidad de certificar espacios de la universidad para que fueran libres de humo. Hoy ya es una realidad. Es la primera vez que la universidad se somete a este ejercicio. Durante mi vida universitaria recuerdo que el consumo de tabaco era común en muchos espacios públicos, era una moda. Y con la evolución de este fenómeno nos dimos cuenta lo dañino que puede resultar. Es un placer mencionar que diversos espacios de esta universidad han comenzado a trabajar por espacios libres de humo y emisiones”.

En ese sentido, el rector de esta casa de estudios hizo énfasis en que, esta certificación no representa únicamente una constancia, sino que también representa el trabajo que se realiza desde los espacios universitarios. “El reto está en la colaboración de cada estudiante, docente y administrativo. Gracias porque han entendido que no es una prohibición, sino que es una medida de prevención. Hoy la universidad le dice sí al respeto y sí a la responsabilidad social “.

Por su parte, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, cerró el evento destacado la participación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y de las instituciones que se han sumado a esta campaña.

“El espacio universitario es muy grande con muchas personas que han participado para lograr este gran avance. Hay grandes lecciones detrás de este trabajo. Una de ellas la ha dejado la pandemia, al darnos a conocer la importancia de cuidar la salud. Y muchos de los afectados eran usuarios del tabaco. A partir de esta decisión y cooperación vamos hacia adelante. Hay que felicitar el esfuerzo. Estamos trabajando en la conciencia, ya que sin la acción no vale nada. Los invito a que sigamos trabajando para ganar más espacios libres humo y a seguir generando conciencia”.

En el presiudium se contó con la participación de invitados especiales: licenciado Cruz Pérez Cuellar, presidente Municipal de Ciudad Juárez ; doctor Daniel Alberto Constandse Cortes, rector; doctor Jorge Ignacio Camargo Nassar, director médico UACJ; doctora Daphne Patricia Santana, directora de Salud Municipal; ingeniero Luis Carlos Contreras, de la Jefatura de Acciones Comunitarias de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones; y Verónica Ruelas Núñez en representación del DIF Municipal.

Con la meta puesta en 2027, la UACJ busca algo más que obtener certificados: pretende que sus aulas, oficinas, pasillos y áreas comunes respiren distinto. Un proyecto que apunta a transformar la cultura universitaria y a convertir a la institución en un entorno donde el aire limpio también forme parte de la educación, una apuesta que se alinea con la visión de “UACJ inspira el futuro”, al construir espacios más saludables para las nuevas generaciones.