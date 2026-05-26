A fin de mejorar el entorno escolar y el desarrollo integral del alumnado, 36 colaboradores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) recibieron una acreditación internacional como tutores por parte de la International Youth Foundation (IYF).

Durante la ceremonia, se galardonó al personal docente y administrativo de los planteles La Junta (CECyT 2), San Isidro (7), Cuauhtémoc (8), San Guillermo (13) y Toribio Ortega (24), que concluyó satisfactoriamente su capacitación en la estrategia “Pasaporte al Éxito”.

Durante el evento, la directora general del subsistema, Adriana Ruiz, aplaudió el compromiso de quienes participaron en esta primera etapa, y subrayó que optimizar el ambiente institucional es una prioridad para la actual gestión.

Afirmó que la institución a su cargo les apuesta a proyectos que transforman positivamente la experiencia en las aulas y que transforman a los trabajadores en verdaderos agentes de cambio.

La estrategia “Pasaporte al Éxito” dota al cuerpo académico de herramientas clave para fomentar competencias socioemocionales, liderazgo, comunicación y trabajo colaborativo, lo cual les permite responder con mayor eficacia a las exigencias actuales de las y los jóvenes y del mercado laboral.

Al encuentro asistieron representantes de la IYF, ejecutivos de McDonald’s, autoridades educativas y líderes del sector empresarial, quienes coincidieron en la importancia de mantener estas alianzas estratégicas para detonar el máximo potencial del talento chihuahuense.