Estudiantes y docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), recibieron la primera certificación IC3 Spark en Inteligencia Artificial, además se acreditó a los planteles de este subsistema como Centros Internacionales Autorizados de Certificación Certiport.

En ceremonias efectuadas en Chihuahua y Ciudad Juárez, se realizó la entrega simbólica de certificados a 3 mil 854 alumnos y a 250 maestros de los planteles ubicados en Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, quienes concluyeron esta capacitación para el fortalecimiento de sus competencias.

Los eventos fueron encabezados por el director general del Conalep, Omar Bazán Flores, quien destacó que la certificación en Inteligencia Artificial representa una herramienta clave para fortalecer la formación académica y profesional del alumnado, al brindarles competencias alineadas con las demandas del entorno digital y tecnológico actual.

“Hoy reconocemos el esfuerzo de nuestras y nuestros estudiantes, así como el compromiso de nuestras directoras y directores de plantel y del personal de capacitación, quienes han hecho posible que Conalep avance hacia una formación alineada con las demandas del mundo digital”, expresó Bazán Flores.

Asimismo, el director general informó que a partir del mes de abril iniciará la segunda certificación en Inteligencia Artificial Generativa, como parte de la estrategia Conalep para fortalecer la preparación de sus estudiantes en áreas de alta demanda tecnológica.

Cabe señalar que durante las ceremonias, el director general de Educational Technology Consulting (ETC) Iberoamérica, José Luis Mondragón Fabela, entregó acreditaciones a los directivos de los diferentes planteles del Conalep como Centros Internacionales Autorizados de Certificación Certiport.

Mondragón Fabela reconoció el esfuerzo del Conalep Chihuahua por impulsar procesos de certificación que elevan la calidad educativa y amplían las oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes.

De igual manera, los planteles del Conalep recibieron certificados de capacitación que acreditan el uso de la biblioteca digital, aplicación móvil e inteligencia artificial DANIA de editorial DIDACTECA.

El director comercial de editorial DIDACTECA, Gualberto Burgos Martínez, reiteró el compromiso de esta editorial para seguir colaborando con el Conalep en proyectos de capacitación y certificación que fortalezcan el aprendizaje en tecnologías digitales.