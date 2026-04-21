Chofer avorazado se mete a banqueta para volarse el rojo

Un video enviado por lectores de juareznoticias.com ha encendido la preocupación ciudadana tras exhibir una peligrosa maniobra realizada por el conductor de un camión de transporte de personal, quien, con tal de evitar un semáforo en rojo, invadió la banqueta y utilizó el estacionamiento de un comercio como vía alterna.

En las imágenes se observa cómo el operador del vehículo pesado abandona el carril de circulación, sube a la banqueta —zona destinada exclusivamente para peatones— y atraviesa un estacionamiento privado para reincorporarse a la calle, sin tomar las debidas precauciones.

La situación se torna aún más alarmante cuando, al intentar integrarse nuevamente a la vialidad, el conductor está a punto de provocar un accidente, al no ceder el paso a otros vehículos ni considerar la posible presencia de peatones o ciclistas.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, este tipo de conductas por parte de choferes de transporte de personal no es aislado, sino una práctica recurrente en distintos puntos de la ciudad, donde se reporta que frecuentemente ignoran señalamientos viales, se pasan altos y circulan sin respetar los semáforos.

Estas acciones no solo representan una violación a los reglamentos de tránsito, sino que también ponen en riesgo la integridad de peatones, ciclistas y automovilistas, generando un ambiente de inseguridad en las calles.