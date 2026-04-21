En pleno Centro de Ciudad Juárez, justo en la entrada del tradicional Pasaje Correo, ubicado entre las calles Lerdo y 16 de Septiembre, existe un espacio que parece detenido en el tiempo: un puesto de venta de libros y revistas de segunda mano que, pese al paso de los años y la era digital, continúa atrayendo a lectores de todas las edades.

Sobre mesas improvisadas y estantes repletos, se exhibe una amplia variedad de materiales que van desde libros académicos y novelas clásicas, hasta enciclopedias completas y revistas que dejaron de publicarse hace décadas. Para muchos visitantes, recorrer este lugar es como adentrarse en una biblioteca viva, donde cada ejemplar guarda una historia distinta.

Uno de los principales atractivos es el precio accesible. En el sitio es posible encontrar libros desde 20 pesos, otros a 50, mientras que las revistas suelen ofrecerse alrededor de 25 pesos, lo que convierte a este punto en una alternativa económica para estudiantes, coleccionistas y amantes de la lectura.

A pesar de los cambios en los hábitos de consumo y el auge de los formatos digitales, este puesto ha logrado mantenerse vigente durante décadas, consolidándose como un referente cultural dentro del Centro de la ciudad. Su permanencia no solo habla de tradición, sino también de una demanda constante por materiales impresos que conservan valor histórico, académico y sentimental.

Visitantes frecuentes aseguran que el lugar ofrece auténticos “tesoros”, desde ediciones difíciles de encontrar hasta publicaciones antiguas que despiertan la nostalgia o enriquecen colecciones personales.

En medio del bullicio del Centro, este rincón de libros usados sigue demostrando que la lectura en papel no ha perdido su encanto, y que aún existen espacios donde el conocimiento y la historia pueden adquirirse a precios al alcance de todos.