CIUDAD DE MÉXICO — En un paso decisivo para la transformación del panorama laboral en el país, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, en donde el diputado juarense Alejandro Pérez Cuéllar , argumento que durante décadas se normalizó una desigualdad estructural donde trabajar más horas no se tradujo en bienestar para las familias.

Bajo la premisa de que “el desarrollo no puede construirse sobre el agotamiento permanente de millones de personas”, el legislador señaló que esta reforma es un acto de justicia social que busca corregir la distorsión histórica de que la cantidad de tiempo en el empleo es sinónimo de compromiso.

Esta iniciativa se alinea con la política de dignificación del trabajo impulsada por la Cuarta Transformación, que ya ha logrado una recuperación histórica del salario mínimo , elevándolo de 88 pesos en 2018 a 440 pesos en la frontera y 315 pesos en el resto del país.

Más allá de la recuperación del poder adquisitivo, la reforma se centra en un recurso no renovable: el tiempo para la salud, la familia y el descanso. Desde una perspectiva económica, la reducción de la jornada no debe verse como un costo, sino como una inversión en capital humano.

La evidencia internacional sugiere que jornadas más humanas y eficientes reducen drásticamente el estrés y el agotamiento (burnout), lo que se traduce en una disminución de errores operativos y accidentes de trabajo, factores que actualmente representan costos significativos para las empresas.

Al respecto, el diputado afirmó que “un trabajador que vive mejor rinde mejor, se equivoca menos y se compromete más con su empleo”, lo que genera entornos laborales más estables y productivos.

Asimismo, la propuesta establece una transición gradual para garantizar la estabilidad económica y asegurar que no existan reducciones en los salarios ni en las prestaciones de los trabajadores.

“Este cambio también impacta de manera directa en la igualdad, muchas mujeres enfrentan jornadas dobles o incluso triples entre el empleo y el trabajo doméstico y de cuidados, contar con horarios más razonables abre la puerta a una distribución más justa de esas responsabilidades”, señala Pérez Cuéllar .

El Grupo Parlamentario del Partido Verde, al acompañar esta reforma, sostiene que una población exhausta no puede innovar ni producir con calidad, por lo que el equilibrio entre la vida personal y laboral es una condición indispensable para el desarrollo sostenible de México.

Con estas acciones se cumple a los trabajadores, bajo la convicción de que “recuperar tiempo es recuperar vida” y que esta es la ruta hacia una nación más justa y productiva.