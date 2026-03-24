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Reciben la primavera con carrera pedestre en el Centro Comunitario de la UACJ

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Con la participación de al menos 300 personas, este 21 de marzo se llevó a cabo la Segunda Carrera Pedestre 2026 en las inmediaciones del Centro Comunitario UACJ, ubicado en la calle Tierra de Fuego, de la colonia Cerradas del Sur. El objetivo: dar la bienvenida a la primavera e incentivar los eventos que sirven de antesala al 5.º aniversario del espacio donde confluyen cientos de familias.

Con espíritu deportivo, calidez comunitaria y energía, la participación de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores permitió desarrollar una competencia sana, donde correr, caminar, trotar o realizar el recorrido en bicicleta estuvo permitido.

Cada parte del trayecto realizado en las cercanías del Centro Comunitario UACJ permitió que vecinos y asistentes animaran la carrera, lo que transmitió gran emoción por la competencia.

El evento contó con activación física, una carrera recreativa de 3 kilómetros y una competencia infantil; al finalizar el recorrido, puntos de hidratación quedaron disponibles a la par de la entrega de frutas y, por supuesto, los primeros lugares fueron condecorados con reconocimientos.

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