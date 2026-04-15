Logrando acercar a la comunidad universitaria a los beneficios y aprendizajes derivados de una estancia académica en el país como en el extranjero, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, llevó a cabo el Encuentro de Internacionalización 2026-1.

El evento se realizó el martes 14 de abril en punto de las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del edificio B del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), así como en la Plaza de la Fraternidad, puntos donde se consolidaron como el baluarte de esta primera jornada semestral dedicada a la difusión de la movilidad académica.

La maestra Yadira Isela Márquez González, titular de la Subdirección de Cooperación e Internacionalización de la UACJ, destacó que “estas actividades permiten a los alumnos y docentes conocer de primera mano los procesos para realizar estancias de investigación y formación en el extranjero”.

De acuerdo con la titular, el programa de este encuentro se dividió en tres ejes principales para maximizar el impacto en la comunidad estudiantil:

Paneles de experiencia: espacios donde docentes y alumnos que ya han realizado estancias de movilidad comparten testimonios sobre cómo esta experiencia transformó su trayectoria académica y profesional.

Feria de internacionalización: módulos informativos instalados en las explanadas de los diferentes institutos y campus para detallar la oferta educativa en países como España, Alemania, Corea del Sur, Japón, Colombia, Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Muestra cultural y gastronómica: un espacio de convivencia donde estudiantes visitantes y aquellos que regresaron de su movilidad preparan platillos típicos, estrechando lazos mediante la diversidad culinaria.

Impacto en la ingeniería, así como en la Arquitectura

Durante el evento, se hizo especial énfasis en el impacto que la movilidad nacional e internacional tiene en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

Dada la naturaleza civil y arquitectónica en nuestro país, la exposición de casos de éxito en estos sectores incentivó a los futuros ingenieros o licenciados a adquirir una visión real que responda a las demandas del entorno.

Salma Betzai Mesta García, alumna de Ingeniería Civil de esta institución formativa, quien, en el 2025, se integró a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH) para ahondar en el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería Civiles, cuyo espacio está dedicado a la docencia e investigación, con instalaciones enfocadas en el estudio de la hidráulica de sistemas a presión, hidráulica a superficie libre y mecánica de fluidos.

Su interés en los recursos hídricos, “fue expandir mi perspectiva en temas del agua y desarrollar un proyecto de titulación con impacto”.

Salma reflexionó que su provecho en el destino provino de un fuerte enfoque en hidráulica, líneas de investigación afines; uno de los pocos destinos con esta especialización.

“Adaptación a nuevo entorno, ritmo de trabajo intensivo y ser autodidacta”, fueron los principales retos de la juarense durante su estadía en Michoacán.

Además, Salma participó durante el Verano de Investigación Delfín, obteniendo el segundo lugar en el área de Ingenierías, nivel pregrado en el 11vo Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Chihuahua con el trabajo: “Caracterización hidrogeológica de la cuenca de Palomar, Guadalupe Victoria para su integración en un modelo subterráneo”.

Por su parte, la Universidad de Ibagué, Tolima; Colombia, se hizo presente en esta casa de estudios con la beneficiosa estadía de María Camila Díaz, quien cursa el octavo semestre en la Licenciatura en Arquitectura.

“Acá, en la UACJ, yo me he sentido muy apoyada en todos los temas, porque sé que si cualquier cosa que llegara a pasar, por lo menos sé que tengo las puertas abiertas: tengo un apoyo, y la verdad está muy pendiente de uno por si cualquier cosa llega a pasar”, compartió Camila.

Extensión estatal

El Encuentro de Internacionalización no se limitará a la sede fronteriza. La UACJ confirmó que llevará esta oferta informativa a sus sedes estatales:

Nuevo Casas Grandes: 28 de abril.

Ciudad Cuauhtémoc: 29 de abril.