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Integra Estado a 98 juarenses al Sistema Estatal de Investigadores

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El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Innovación y Competitividad y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, reconoció de manera oficial la integración de 98 investigadoras e investigadores juarenses al Sistema Estatal de Investigadores.

El evento tuvo como objetivo reconocer y distinguir a las personas cuya labor en ciencia, tecnología e innovación han generado aportaciones relevantes para el desarrollo económico, social y tecnológico del territorio estatal, particularmente en Ciudad Juárez.

Francisco Javier Turati Muñoz, director general del Instituto de Innovación y Competitividad, destacó que dicho Sistema Estatal muestra su consolidación como un instrumento que fortalece a la comunidad científica.

“El objetivo es reconocer a mujeres y hombres cuyo trabajo contribuye de manera directa en el desarrollo económico, social y tecnológico de chihuahua”, enfatizó.

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A su vez, el director de Industria, Miguel Samaniego, reconoció el papel de los centros de investigación para mejorar procesos industriales de mayor complejidad tecnológica, e implementar mejores prácticas para el aprovechamiento de recursos gracias a la economía circular y la sostenibilidad.

La clausura estuvo a cargo del representante de Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, quien destacó la importancia de la comunidad científica para el presente y futuro de la región fronteriza ante más de 100 representantes del sector académico.

“Cada avance, descubrimiento e innovación contribuye a fortalecer la economía, generar oportunidades, impulsar sectores productivos y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, señaló.

El Instituto de Innovación y Competitividad invita a las y los investigadores interesados en conocer los requisitos para formar parte del Sistema Estatal, a comunicarse a los teléfonos 656 629-33-00, extensión 54902 en Ciudad Juárez y 614 415-09-86 en Chihuahua.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo el desarrollo económico con enfoque social, brindando herramientas concretas que impulsen el crecimiento de las empresas locales y mejoren la calidad de vida de las familias juarenses.

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