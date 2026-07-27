lunes, julio 27, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Atiende Limpia acumulación de basura en avenida Insurgentes
Portada

Atiende Limpia acumulación de basura en avenida Insurgentes

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

En atención a una petición ciudadana, la Dirección de Limpia realizó el retiro de una importante acumulación de basura localizada sobre la avenida Insurgentes, con el propósito de prevenir riesgos sanitarios y mantener en buenas condiciones la vía pública.

Gibrán Solís Kanahan, titular de la dependencia, explicó que en un principio se creyó que el reporte correspondía a una falta de recolección de basura; no obstante, al inspeccionar el sitio, el personal detectó que la acumulación era generada por una persona en situación de calle que habitualmente reúne residuos en ese lugar.

“De inmediato se realizaron las labores de limpieza y el retiro del material para evitar problemas de salud, la dispersión de basura y mejorar la imagen urbana”, explicó.

El funcionario agradeció la participación de la ciudadanía, ya que este tipo de reportes permite atender oportunamente situaciones que afectan el entorno de la comunidad.

Indicó que la Dirección de Limpia mantiene identificados diversos puntos de Juárez donde se presentan casos similares, por lo que las cuadrillas realizan acciones permanentes de supervisión y limpieza para evitar que la basura permanezcan en la vía pública.

Solís Kanahan señaló que aunque este tipo de situaciones tiene un trasfondo social complejo, la prioridad de la dependencia es retirar los residuos que representen un riesgo para la salud, obstruyan los espacios públicos o deterioren la imagen urbana.

El director de Limpia exhortó a la población a continuar utilizando los canales oficiales para reportar acumulaciones de basura, tiraderos clandestinos y cualquier situación que afecte la limpieza de la ciudad, a fin de mantener espacios públicos más limpios y seguros para todos los juarenses.

Cualquier reporte pueden hacerlo en el número 656 737 0200 o en la página de Facebook Dirección de Limpia.

You Might Also Like

You may also like

Llama Cruz Pérez Cuéllar desde Guachochi a defender la Soberanía Nacional

Desde Guachochi, plantea Cruz Pérez Cuéllar impulsar el desarrollo económico de la...

Se convierte Isaac del Toro en el primer mexicano en subir al...

Cae percepción de inseguridad a 59.8% en junio 2026, su nivel más...

Detiene SSPE a presunto responsable de homicidio en Juárez; señala Gilberto Loya...

Manque Granados promueve la violencia verbal contra la presidenta: diputada María Antonieta...