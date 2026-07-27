En atención a una petición ciudadana, la Dirección de Limpia realizó el retiro de una importante acumulación de basura localizada sobre la avenida Insurgentes, con el propósito de prevenir riesgos sanitarios y mantener en buenas condiciones la vía pública.



Gibrán Solís Kanahan, titular de la dependencia, explicó que en un principio se creyó que el reporte correspondía a una falta de recolección de basura; no obstante, al inspeccionar el sitio, el personal detectó que la acumulación era generada por una persona en situación de calle que habitualmente reúne residuos en ese lugar.



“De inmediato se realizaron las labores de limpieza y el retiro del material para evitar problemas de salud, la dispersión de basura y mejorar la imagen urbana”, explicó.



El funcionario agradeció la participación de la ciudadanía, ya que este tipo de reportes permite atender oportunamente situaciones que afectan el entorno de la comunidad.



Indicó que la Dirección de Limpia mantiene identificados diversos puntos de Juárez donde se presentan casos similares, por lo que las cuadrillas realizan acciones permanentes de supervisión y limpieza para evitar que la basura permanezcan en la vía pública.



Solís Kanahan señaló que aunque este tipo de situaciones tiene un trasfondo social complejo, la prioridad de la dependencia es retirar los residuos que representen un riesgo para la salud, obstruyan los espacios públicos o deterioren la imagen urbana.



El director de Limpia exhortó a la población a continuar utilizando los canales oficiales para reportar acumulaciones de basura, tiraderos clandestinos y cualquier situación que afecte la limpieza de la ciudad, a fin de mantener espacios públicos más limpios y seguros para todos los juarenses.



Cualquier reporte pueden hacerlo en el número 656 737 0200 o en la página de Facebook Dirección de Limpia.