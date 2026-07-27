Durante su visita al municipio de Guachochi, Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, afirmó que la Sierra Tarahumara debe convertirse en uno de los principales motores del desarrollo económico de Chihuahua mediante una estrategia que combine inversión pública, inversión privada e infraestructura de largo alcance.

Señaló que la Sierra Tarahumara es una de las regiones más privilegiadas a nivel internacional por su riqueza natural, cultural, forestal y turística, pero lamentó que durante décadas no haya existido una visión integral para aprovechar ese potencial y traducirlo en bienestar para sus habitantes.

“Necesitamos generar las condiciones para que nuestros jóvenes encuentren oportunidades de empleo en sus propias comunidades. Eso solo será posible con más infraestructura, mejor conectividad, inversión productiva y proyectos que impulsen el desarrollo económico de toda la región”, expresó.

Pérez Cuéllar recordó que una de las obras de infraestructura más importantes para la Sierra fue impulsada en la década de los setenta, cuando el entonces gobernador gestionó, en coordinación con el Gobierno Federal, la construcción de la carretera “Gran Visión” la cual fue estratégica y transformó la comunicación y abrió nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades serranas.

Finalmente Pérez Cuéllar sostuvo que es indispensable dejar atrás cualquier distanciamiento entre el Gobierno del Estado y la Federación, ya que esa coordinación permitirá que Chihuahua reciba mayores inversiones y recursos para obras estratégicas.