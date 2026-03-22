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CONALEP Chihuahua beneficia a 650 personas con taller sobre parentalización

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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo, como cada sábado, una nueva sesión del programa Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras, beneficiando en esta ocasión a 650 asistentes.

La actividad se desarrolló de manera simultánea en los auditorios de los ocho planteles y dos extensiones educativas, iniciando a las 9:00 de la mañana con el tema “Parentalización”, enfocado en fortalecer las dinámicas familiares y promover entornos saludables para el desarrollo de las y los estudiantes.

Durante la jornada, se realizaron diversas dinámicas participativas acordes al tema, permitiendo a las y los asistentes reflexionar sobre los roles familiares y su impacto en la formación emocional de las y los jóvenes.

En cada centro educativo se contó con la participación de personal del área de psicología, adscrito a los Centros de Desarrollo Humano, quienes estuvieron a cargo de la impartición del taller y acompañamiento de las actividades.

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Por su parte, el director general estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, se enlazó con los distintos planteles para brindar un mensaje a las y los asistentes, reconociendo su compromiso y motivándolos a continuar participando en este tipo de espacios que fortalecen la relación entre la escuela y la familia.

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar una educación integral, promoviendo la participación activa de las familias en la formación académica y emocional de las y los estudiantes.

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