—Mayra más movida que candidato en campaña

—Maru mete gol en chihuahuitas tierras

El Presupuesto Participativo sigue dando de qué hablar, según el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, este año sí habrá avances importantes en las obras que la gente eligió, y no es cuento chino.

Dicen que la participación ciudadana ha estado a todo lo que da, como si fuera partido de la Selección en el Mundial, la raza metida ejerciendo su voz y voto para para decidir cómo y dónde gastar el billete público.

Pero no nos hagamos los ingenuos. El Presupuesto Participativo es como la piñata en las fiestas, todos quieren pegarle y sacar dulces, pero al final hay más confeti que caramelos.

Cada año se anuncian proyectos, se hacen votaciones, y luego viene la espera eterna de que se cumplan. Ahora, con la presión de la ciudadanía, parece que el gobierno le echará ganas para que las obras no se queden sólo en promesas.

Por ahí ya suenan que habrá pavimentaciones, alumbrado y hasta parques remodelados. Claro, lo importante será ver si la ejecución de esos proyectos se hace con transparencia y sin favoritismos.

Porque, como buenos mexicanos, ya vimos demasiadas veces que las obras se quedan en el tintero o salen con “defectos de fábrica”.

Si de verdad avanzan las obras este año, Cruz Pérez Cuéllar y compañía van a tener que demostrar que la voz del pueblo sí pesa.

************

Resulta que Mayra Chávez anda más movida que la agenda de un político en campaña, y no es para menos, la delegada estatal de Programas para el Bienestar en Chihuahua ya levantó la mano para la alcaldía de Juárez.

Nomás que no se diga, porque, así como la ven de entusiasta, ayer encabezó una jornada de capacitación para el FAIS, ese fondo millonario (1,723 millones de pesos, ahí nomás pa’ que vea usted) que promete transformar comunidades y, de paso, capitalizar simpatías políticas. Ah y porque no comprar algunas simpatías, pues cómo dice el Peje: “amor con amor se paga”.

Y mientras unos creen que las capacitaciones municipales son puro trámite, la realidad es que se han vuelto pasarela para quienes quieren lucirse. Falta más.

Porque, hay que decirlo, Chávez no pierde oportunidad para recordar que “el FAIS acerca al gobierno a la gente, responde a sus necesidades y fortalece el federalismo”. ¡Ajá! Muy bonito el discurso, pero más bonito el efecto que tiene entre los que decidirán su futuro en las urnas.

Quien tampoco no se quiso perder la foto fue José Antonio Aguilar Castillejos, el director regional, que entre agradecimientos y menciones al “bienestar”, le puso sal y pimienta al evento, resaltando que el fondo “primero los pobres”, pero sin dejar de lado las innovaciones en reglas y aumentos presupuestales.

Por lo pronto, los 67 municipios de Chihuahua ya recibieron su capacitación, los suspirantes su momento de reflectores y el electorado, pues, a ver si de tanto recurso y tanta promesa, ahora sí les toca algo de bienestar… y no solo en los discursos.

*************

No cabe duda de que el futbol es el deporte más político de todos. Ayer, la gobernadora Maru Campos se puso el jersey y, con el apoyo de Arca Continental y Coca-Cola México, le dio la bienvenida al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Chihuahua.

El evento, lleno de flashes y discursos, tuvo de todo, desde la develación del galardón hasta el típico agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum —¡no se vaya a enojar la 4T!—, pasando por la presencia de Vincenzo Iaquinta, campeón del mundo como quien dice, para darle caché.

Más allá del relumbrón, es claro que a los políticos les encanta colgarse de los grandes eventos. Maru aprovechó para hablar de unidad y comunidad, como si el trofeo pudiera resolver las broncas de inseguridad, sequía y crisis financiera que tiene el estado.

Pero, como dice la raza, “la pelota es redonda y todo puede pasar”, así que mejor no nos emocionemos de más.

Como parte del evento, la mandataria junto al director ejecutivo de Arca Continental México, José Borda Noriega, develó el galardón original, que por primera ocasión es traído a la entidad, como parte del tour que realiza por distintas ciudades del mundo.