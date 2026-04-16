Hidalgo del Parral, Chih. – El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), a través del plantel Parral, presentó en rueda de prensa su oferta educativa 2026, así como los detalles de su campaña de promoción dirigida a estudiantes de secundaria y a todas las personas interesadas en concluir su educación media superior.

Durante el evento se destacó que una de las principales fortalezas del CONALEP es que no existe límite de edad para ingresar, lo que permite ampliar las oportunidades educativas tanto para jóvenes como para adultos.

El director del CONALEP Parral, Juan Adrián Plancarte Castro, informó que el plantel cuenta con las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Motores a Diésel, Expresión Gráfica Digital, Electromecánica Industrial, Informática, Minero Metalurgista y la nueva carrera de Enfermería General. Asimismo, señaló que se dispone de espacios para estudiantes de nuevo ingreso, además de una infraestructura equipada con talleres, laboratorios y aulas adecuadas para el aprendizaje.

Por su parte, el Director General del CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, informó que como parte de su gira de trabajo en Parral y Santa Bárbara se realizó la entrega de equipo de cómputo y termos a estudiantes, con el objetivo de fortalecer la identidad institucional. Asimismo, anunció que el plantel Santa Bárbara abrirá el turno vespertino con capacidad para 200 estudiantes, mientras que el plantel Parral cuenta con 850 espacios educativos disponibles en ambos turnos.

En el mismo sentido, destacó la estrategia de bilingüismo del plantel, donde 5 de las 7 materias se imparten en español e inglés, posicionando al CONALEP como una de las pocas instituciones con este modelo educativo en la región. También se resaltó el acceso a la plataforma NEDERA, el uso de pantallas inteligentes, aulas climatizadas, certificaciones académicas y la constante actualización del personal docente.

Finalmente, se invitó a las y los interesados a consultar la convocatoria vigente y realizar su registro a través de la plataforma correspondiente o acudir directamente al plantel para recibir mayor información sobre el proceso de admisión.