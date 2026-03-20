La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que durante el periodo comprendido del 19 al 20 de marzo de 2026, se brindaron 44 servicios de emergencia en la ciudad, de los cuales 28 fueron atendidos por el Departamento de Bomberos y 16 por Rescate Municipal.



De acuerdo con el reporte oficial, la jornada transcurrió sin incidentes relevantes o de alto impacto, por lo que no se registraron hechos sobresalientes.



En cuanto a la operación del albergue temporal El Barreal, se reportó una ocupación total de 8 personas, distribuidas en 3 mujeres y 5 hombres, lo que refleja una disminución considerable en la afluencia de usuarios.



Ante este escenario, Protección Civil dio a conocer que se encuentra en evaluación el cierre del albergue y la conclusión del Programa de Seguridad Especial para Personas en Situación de Calle, el cual fue implementado durante la temporada invernal para mitigar los efectos de las bajas temperaturas.



La dependencia señaló que esta decisión podría concretarse el próximo 21 de marzo, derivado de las condiciones climáticas más cálidas que ya se presentan en la región, así como por la baja demanda del servicio.



Protección Civil reiteró su compromiso de mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y a las necesidades de la población, priorizando en todo momento la seguridad de los sectores más vulnerables.