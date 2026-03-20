viernes, marzo 20, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Protección Civil reporta 44 servicios atendidos en las últimas 24 horas; evalúan cierre del albergue El Barreal
Portada

Protección Civil reporta 44 servicios atendidos en las últimas 24 horas; evalúan cierre del albergue El Barreal

by JRZnoticias
written by JRZnoticias 0 comments

La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que durante el periodo comprendido del 19 al 20 de marzo de 2026, se brindaron 44 servicios de emergencia en la ciudad, de los cuales 28 fueron atendidos por el Departamento de Bomberos y 16 por Rescate Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, la jornada transcurrió sin incidentes relevantes o de alto impacto, por lo que no se registraron hechos sobresalientes.

En cuanto a la operación del albergue temporal El Barreal, se reportó una ocupación total de 8 personas, distribuidas en 3 mujeres y 5 hombres, lo que refleja una disminución considerable en la afluencia de usuarios.

Ante este escenario, Protección Civil dio a conocer que se encuentra en evaluación el cierre del albergue y la conclusión del Programa de Seguridad Especial para Personas en Situación de Calle, el cual fue implementado durante la temporada invernal para mitigar los efectos de las bajas temperaturas.

La dependencia señaló que esta decisión podría concretarse el próximo 21 de marzo, derivado de las condiciones climáticas más cálidas que ya se presentan en la región, así como por la baja demanda del servicio.

Protección Civil reiteró su compromiso de mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y a las necesidades de la población, priorizando en todo momento la seguridad de los sectores más vulnerables.

You Might Also Like

You may also like

“Se vuelan” los altos: imprudencia que puede costar vidas

CONALEP Plantel Parral celebra destacado desempeño en el Campeonato Estatal CONADEMS 2026

Entrega gobernadora obras de infraestructura con inversión superior a los 54 mdp...

Realizan “Seminario de Estudio: Marketing 6.0” en ICSA

Impulsa Yesenia Reyes iniciativa para reconocer a profesionales de la salud pública...

Niega Jefe del Comando Sur planes para tomar Cuba; descarta preparativos militares...