La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada por un tribunal de Irán a recibir 74 latigazos, además de enfrentar restricciones para ejercer actividades artísticas y salir del país, luego de protagonizar un concierto virtual en el que apareció sin velo, una acción considerada una violación a las estrictas leyes de la República Islámica.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista, donde se informó que tanto ella como ocho integrantes de su equipo fueron sentenciados por las autoridades judiciales iraníes.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de Qom por “atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”.

El caso ha vuelto a poner en el centro del debate las restricciones que enfrentan las mujeres en Irán, especialmente en ámbitos como la música, donde las intérpretes tienen severas limitaciones para cantar en público y deben cumplir con normas estrictas sobre vestimenta y comportamiento.

La sentencia está relacionada con un concierto transmitido en diciembre de 2024 a través de YouTube. Durante la presentación, Ahmadi apareció sin el hiyab obligatorio y cantó acompañada por músicos hombres en un antiguo caravasar ubicado en la provincia de Qom.

La joven artista publicó el 11 de diciembre un vídeo de 27 minutos en Youtube celebrado en un histórico caravasar, en el cual aparece con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, cantando varias canciones, acompañada por cuatro músicos.

El espectáculo, bautizado como ‘Concierto hipotético’, acumuló millones de reproducciones en internet y llamó la atención de las autoridades iraníes.

Según los reportes, la justicia iraní consideró que el contenido era “inmoral” y atentaba contra la moral pública, por lo que abrió una investigación que derivó en la condena.

Además de los 74 latigazos, Ahmadi recibió una prohibición de dos años para realizar actividades artísticas y otra sanción que le impide salir del país durante el mismo periodo. Los ocho músicos y colaboradores involucrados también fueron castigados.

Parastoo Ahmadi es una cantante y compositora iraní nacida en 1997 que se ha convertido en una de las voces más visibles de la disidencia cultural en su país. Su nombre cobró relevancia internacional tras respaldar el movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’, surgido después de la muerte de Mahsa Amini en 2022.

Tras la transmisión del concierto sin velo, la artista fue detenida temporalmente en diciembre de 2024 y posteriormente liberada bajo fianza. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado el proceso judicial en su contra y han pedido que se anule la condena.

El caso se produce en un contexto en el que las autoridades iraníes mantienen restricciones sobre la vestimenta femenina y continúan persiguiendo actos de protesta relacionados con la obligatoriedad del velo.

Milenio