Rodeo, música y diversión: llega Extravaganza Rodeo Show 2026

La segunda edición de Extravaganza Rodeo Show se llevará a cabo este sábado 20 de junio en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”. La Dirección General de Desarrollo Económico y la empresa promotora All Events exhortan a las familias juarenses a disfrutar de este espectáculo de talla nacional.

Esta es una actividad 100 por ciento familiar que fusionará rodeo profesional, música en vivo, concursos y entretenimiento para todas las edades, explicó la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño.

“Esperamos verlos a todos y a todas con sus familias. Es un espectáculo pensado para que la ciudadanía disfrute de una noche llena de emoción, tradición y convivencia”, expresó.



José Manuel Santiesteban Gallegos, fundador de Extravaganza Rodeo, informó que el espectáculo cuenta con 32 años de trayectoria y regresa por segunda ocasión a Ciudad Juárez con una producción de primer nivel que incluye pantallas, audio profesional, circuito cerrado, iluminación, pirotecnia y música en vivo.



Explicó que las puertas del recinto abrirán a las 6:00 de la tarde, mientras que el programa comenzará a las 7:00 de la noche con la participación de un grupo local. Posteriormente, a las 8:00 de la noche iniciará el espectáculo principal y al finalizar se presentará en concierto Patrulla 81 de José Ángel Medina.



El organizador señaló que más de 120 personas forman parte de la producción, generando además una importante derrama económica para la ciudad mediante la ocupación hotelera, consumo en restaurantes y la llegada de visitantes provenientes de distintos puntos de Chihuahua, así como de Texas y Nuevo México.

Como parte del programa participarán 20 jinetes profesionales provenientes de Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Jalisco, además de 10 competidoras en la disciplina de carrera de barriles.



Dulce María Santiesteban Salas, competidora profesional de barriles, destacó que el espectáculo contará con la participación de mujeres con experiencia nacional e internacional, mientras que Katia Domínguez, representante de Ciudad Juárez, invitó a las familias a respaldar a los competidores locales y disfrutar de una experiencia única.



Por su parte, Néstor Baltierra, jinete profesional originario de Jalisco, con 15 años de trayectoria, señaló que el público juarense es reconocido por su afición al rodeo y aseguró que los participantes ofrecerán su máximo esfuerzo para brindar un espectáculo de calidad.



Representantes de la empresa All Events agradecieron el respaldo brindado por el Gobierno Municipal, encabezado por el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, así como por las distintas dependencias que colaboraron para hacer posible la realización del evento.



Los organizadores informaron que los boletos ya se encuentran disponibles a través de Don Boletón, Tienda Sounds, plataformas digitales y también podrán adquirirse en taquilla el día del evento.



Extravaganza Rodeo Show 2026 busca consolidarse como uno de los principales espectáculos ecuestres y familiares de la región, reuniendo a competidores de distintos estados del país en una noche llena de adrenalina, tradición y entretenimiento para toda la familia.